Çinli Bakan Esenler'in dönüşümüne hayran kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Dong Jianguo Esenler’deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Başkan Göksu’dan bilgi aldı. Jianguo, “Bu kadar büyük bir projeyi başlattığınız için sizi tebrik ediyorum. Hayran kaldım” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın (BM-Habitat) düzenlediği Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere ülkemize gelen Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Dong Jianguo, Esenler’de gerçekleşen “Yüzyılın Dönüşümü”nü yerinde inceledi. Jianguo, 15 Temmuz Mahallesi’nde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi. Göksu, Jianguo’ya Esenler’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Böyle büyük bir projeyi başlattığınız için tebrik ederim”

Jianguo, Esenler’de gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmalarına hayran kaldığını söyleyerek, “Esenler’e ziyaretimizden çok memnun kaldık. İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında öğrenmek istediğimiz şeyleri öğrenebildik. Şunu anlıyorum ki, genel olarak yaşanılan sorunlar aynı. Yerli belediyelerin çok fazla çözüm odaklı çalıştıklarını fark ettim. Bu kadar büyük bir projeyi başlattığınız için sizi tebrik ediyorum. Hayran kaldım” ifadelerini kullandı. Jianguo, Göksu’yu ülkesinde ağırlamak istediğini belirterek Çin’e davet etti.

Proje alanını gezip notlar aldılar

Çin Bakan Yardımcısı Dong Jianguo ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiği Esenler 15 Temmuz Mahallesi’nde gezerek notlar aldı. Misafir bakan ve beraberindekiler, kendilerinin incelemelerine rehberlik eden Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan’a sık sık sorular yönelterek detayları öğrenip notlar aldılar.

Dünya şehirlerine örnek, tezlere konu esenler

60 bin konutun dönüştüğü, akıllı şehri, millet bahçeleri ve yeşil alanlarıyla “kentsel dönüşüm” dendiğinde ilk akla gelen ilçelerin başında gelen Esenler, daha önce de dünyadan çok sayıda şehre örnek olmasının yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tezlere de konu olmuştu.