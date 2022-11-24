Çinli gelini ve ilk kez gördüğü torununu mehter takımı ile karşıladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinden dil öğrenmek için gittiği Çin’de tanıştığı Wen Xiu Jiang Tan ile 2017 yılında evlenen Deniz Tan, pandemide alınan ulaşım tedbirleri nedeniyle 5 yıl sonra gelebildiği Türkiye’de, babası Abdullah Tan tarafından mehter ile karşılandı.

Baba Abdullah Tan, Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinin önünde; oğlu, gelini ve ilk kez göreceği 4 yaşındaki torunu Bulut’un gelişini büyük bir heyecan mutluluk ve merakla bekledi. Tan; oğlu, gelini ve ilk defa kucağına aldığı torununu mehterle karşıladı. Yıllar sonra memlekete gelen oğlu, gelini ve torununun bulunduğu aracın görünmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Tan; oğlu, kızı, eşi Meliha ve gelini ile birlikte, davul zurnayla çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

"Bu şekilde insanların karşılanması Çin’den çok farklı bir şekilde oluyor"

Uzun bir süre sonra ziyaret için yurda dönen Deniz Tan, “Ben beklemiyordum, babam söyledi ’Davul zurna ile karşılayacağız’ diye. Herhalde şaka yapıyor bana diye düşündüm. Burada görünce çok şaşırdım. Oğlum uyuyordu, o da uyandı birden. Onun da hoşuna gitti, en sonunda alkışladı" dedi.

5 yıl önce düğünde Türkiye’ye gelen Çinli Gelin Wen Xiu Jiang Tan, “Çok mutlu bir şekilde karşılandım. Daha önce bizim düğünümüzde böyle bir şey yaşamıştım. Bu şekilde karşılanmak, dans etmek çok güzel. Bu şekilde insanların karşılanması Çin’den çok farklı bir şekilde oluyor. Ondan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok farklı hissediyorum” diye konuştu.

Pandemi yüzünden torununu ilk defa kucağına alan, oğlu ve gelinini mehterle karşılayan Abdullah Tan, “Bu fikir özlem ile doğdu. Gelinimi beş yıldır göremedim, oğlumu dört yıl göremedim. Torun on gün sonra dört yaşına girecek, ona şu ana kadar dokunamadım. Ancak internet üzerinde görüşüyoruz. Pandemi sürecinde bağrımıza taş bastık. Torunum, gelinim ve oğlumun gelmesi benim yeniden doğmam gibi bir şey. Çok mutlu oldum. Onları mehter ile karşıladım. Çok daha fazla şeyler yapmak isterdim. Umarım mutlu olmuşlardır. Ben bugün çok mutluyum. Gelişleri bana yetti” şeklinde konuştu.