Çinli iş kadını depremzedeler için 15 bin dolar yardım topladı

Çin’in başkenti Pekin’de yaşayan Çinli iş kadınının girişimiyle, Kahramanmaraş merkezli depremde mağdur olanlar için 15 bin dolar yardım toplandı.

Çin’in başkenti Pekin’deki JinShang iş merkezinin sahibi Tian Lilian’ın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında, yaklaşık 15 bin dolar nakit yardımı toplandı. Çinli gönüllüler, depremzedeler için ısıtıcı, battaniye, ayakkabı ve bebek bezi gibi yardım malzemelerini de topladı. Yardımlar Türkiye’nin başkonsolosluklarının yönlendirmeleriyle İstanbul’a gönderilecek.

JinShang iş merkezi İş Geliştirme Müdürü Mandy Jiang, “Türkiye’deki deprem bizi çok üzdü. Türkiye’ye elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Türkiye’ye bir nebze yardım edebilmeyi umuyoruz. Türk halkının bir an evvel ülkesini yeniden inşa etmesini umuyorum. Şahsen ben de en kısa zamanda bu güzel ülkeyi gidip görmeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Jiang, hem nakdi hem de ayni yardım topladıklarına işaret ederek, nakdi yardımların miktarının 15 bin doları bulduğunu kaydetti.

“Dayan Türkiye”

Yardım kampanyasına eşya bağışıyla katılan, ismini vermek istemeyen Çinli kadın yardımsever ise, “Herkesin birlikte çalışarak tekrar ayağa kalkacağına inanıyorum. Dayan Türkiye” dedi.