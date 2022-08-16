Siemens
SON
DAKİKA
Bakan Soylu, 'Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı'
Siemens, üçüncü çeyrekte 22 milyar euro gelir elde etti
Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular
Eren Abluka-34 operasyonunun ilk üç gününde 10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Çinli otomobil devi yeni modelini Türkiye pazarına tanıtacak

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini Türkiye pazarına tanıtacak.

Çinli otomobil devi yeni modelini Türkiye pazarına tanıtacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini Türkiye pazarına tanıtacak.

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini yakın bir zamanda Türkiye pazarına tanıtacağını duyurdu. İç kısmı lüks şekilde dekore edilen model, birinci sınıf VIP koltukların eklenmesiyle özel bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Aracın iç mekanı teknolojik bir görünüm sunuyor. Model; açık kahverengi, sıkı oturan koltuklar, heykel ve üç boyutluluk hissini geliştirmek için şık kapitone teknolojisiyle tasarlandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Şirket, Tiggo 8 Pro modelinin sürüş ve binme konforunu ele alırken, önde gelen koltuk üreticileri Lear ve Aident’in deri koltukları modelde kullanıldı. Şirketin NVH laboratuvarı tarafından oluşturulan 34 db derin deniz sessizlik alanı ise sürücüye farklı bir deneyim sunuyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı