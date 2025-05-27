Çinli Yizumi'den Türkiye'ye yatırım! Silivri'de açıldı, yurt dışına hizmet verecek

İki bin metrekarelik bir alana sahip teknik merkezde, enjeksiyon kalıplama, döküm ve 3D baskı makineleri gibi birçok ileri teknoloji ekipmanı bulunuyor. Yerel mühendislik ekibi ve yedek parça deposuyla hızlı servis sunmayı hedefleyen şirket, Türkiye üzerinden Orta Doğu ve Avrupa’daki müşterilerine daha etkin destek sağlayacak. Almanya’daki araştırma merkezinden elde edilen teknik gelişmeleri hızla sahaya aktararak bölgedeki sanayiye katkı sunmayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Yizumi Genel Müdürü James Zhang, Türkiye’yi plastik sektöründe bir yıldız olarak gördüklerini belirterek “Türkiye’deki bu yatırım, şirketimizin Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa’daki stratejik büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak. Bu merkezle birlikte aynı zamanda yüksek kaliteli ekipmanların yerelleştirilmesini ve bölgeye özel çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

"TÜM PAZARLARA AÇILAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAPI"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da Türkiye plastik sektörünün dünyanın en büyük altıncı ve Avrupa’nın ise en büyük ikinci plastik endüstrisi olduğuna dikkat çekerek “Ülkeler artık yatırım, istihdam ve katma değerin kendilerinde kalmasını istiyor. Biz de Türkiye olarak aynısını istiyoruz. Bu sebeple Yizumi’nin teknoloji merkezi yatırımını önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonra Yizumi’nin üretim tesislerini de ülkemizde açmasını bekliyoruz. Türkiye AB ile Gümrük Birliği’yle bağlı olmasının yanında Orta Doğu ile yakın tarihsel bağlara sahip ve Rusya, Ukrayna, ABD ve Çin’le iyi ilişkiler yürütebilmeyi bilmiş ender ülkelerden. Dolayısıyla tüm pazarlara açılan çok önemli bir kapı konumundayız” diye konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi