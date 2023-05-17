Çinlilerin ürettiği robot köpekleri, Türk firması entegre edip pazarlayacak

Çinli teknoloji firmasının ürettiği robot köpekler, Türk firması tarafından kullanıcıya göre entegre edilerek hizmete sunulacak.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ‘DEEP Robotics’ tarafından üretilen ‘X20’ model robot köpeği ‘DPM-Tech’ İleri Teknoloji firması iş birliği ile tanıtıldı. Merdiven çıkabilen, her türlü arazide hareket edebilen, suda, karda, buzda yol alabilen robot köpek; savunma, inşaat, endüstriyel uygulamalar, fabrikalar, enerji istasyonları, boru hatlarının güvenliği, devriye görevleri gibi birçok alanda kullanılabilecek. Öte yandan robot köpek, DPM-Tech firması yetkilileri tarafından kullanıcıya entegre edilerek hizmete sunulacak.

DPM İleri Teknolojileri A.Ş. firmasının kurucularından olan Abdulkadir Nişasta, bir buçuk sene öncesinde Teknopark Ankara bünyesinde bir start-up firması olarak kurulduklarını belirterek, “Biz iki kurucunun da uzun yıllara dayanan özellikle savunma sanayinin çeşitli sektörlerinde ve firmalarında yönetici tecrübemiz mevcut. Bu tecrübelerimizi bir start-up bünyesinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlendirme vakfı şirketlerinin alt yüklenicisi firma rolüyle devam ettirmek amacıyla kurulduk. Faaliyetlerimize bu kapsamda devam ediyoruz” dedi.

“85 kiloya kadar yük taşıyabiliyor”

Robot köpeklerin son yıllarda dünyanın teknoloji gelişiminde ilgiyle takip edilen bir robotik platform olduğunu dile getiren Nişasta, “Bizler de Çin’in önemli üreticilerinden biri olan ‘DEEP Robotics’ firmasının Türkiye temsilcisi olarak faaliyetlerimize başladık. Burada görmüş olduğunuz robot firmanın X20 adındaki en gelişmiş ürünü. Kendisi 50 kilo ağırlığında, 85 kiloya kadar yük taşıyabiliyor, 4 buçuk saat kesintisiz şarj süresi var, 30 dereceden fazla eğimlere tırmanabiliyor, 15-20 santimlik basamakları inip çıkabiliyor, 50 santim mesafedeki boşlukları zıplayarak geçebiliyor ve yüzebiliyor” ifadelerine yer verdi.

“Savunma sanayi, inşaat, endüstriyel uygulamalar gibi sınırsız bir kullanım alanı var”

Robotun kullanım alanının savunma sanayi ve arama kurtarma faaliyetleriyle sınırlanamayacağını sözlerine ekleyen Nişasta, “Yoğun olarak kullanıldığı alanlar bunlar ama sivil sektörde, inşaat alanında, endüstriyel uygulamalarda fabrikalarda, enerji istasyonlarında boru hatlarının güvenliğinde, devriye görevlerinde yani sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bugün tekerlekli araçları kullanabildiğiniz her yerde bu 4 bacaklı robot köpekleri de kullanabiliyorsunuz” diye konuştu.

“Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda robotun çeşitlendirilmesi, gerekli olan entegrasyon faaliyetlerini bizler gerçekleştiriyoruz”

DEEP Robotics firmasının Türkiye temsilcisi olduklarını söyleyen Nişasta, “Firma da sadece bu robotik platformları üretiyor. Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda robotun çeşitlendirilmesi, ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi için gerekli olan entegrasyon faaliyetlerini bizler gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla son kullanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve robot platformunun bu ihtiyaçlara göre ayarlanabilir hale getirilmesi bizim sorumluluğumuzda. Aslında bizim yaptığımız burada da Türk mühendislik gücünün yerli ve milli imkanlarla artırılarak robota entegre edilmesi ve kullanabilir hale getirilmesi” açıklamasında bulundu.

Robotun zaten satışa hazır halde bir platform olduğunu da belirten Nişasta, müşteri ihtiyaçlarına göre de entegrasyon faaliyetleri de tamamlandıktan sonra da sahada kullanılabilir hale geleceğini dile getirdi. Nişasta, satıştan ve satış sonrasında hizmetlerinden de sorumlu olacaklarını da aktardı.

Öte yandan, robotun fiyatının rakipleriyle kıyaslandığında 3’te biri düzeyde ucuz bir fiyatı olduğunu söyleyen Nişasta, genel anlamda bakıldığında karşılanabilir düzeyde bir fiyatı olduğunu açıkladı.