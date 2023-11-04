Cinnet getiren adamın arkadaşı: 'Bu düzeyde bir şey yapacağını biz düşünmezdik'

Bursa’da eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden Samet Özdemir’in arkadaşı Samet Karanfil, “Kendisi iyi bir insandı. Eşiyle yakın zamanda problemleri olmuştu. Bu düzeyde bir hareket yapacağını biz düşünmedik” dedi. Olayda hayatını kaybeden eş Zeynep Özdemir’in Samet Özdemir ile 10 yıl önce kaçarak evlendiğini de öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No:2 ‘de meydana geldi. Karısı Zeynep Özdemir(28) ile aralarında bir süredir tartışma olan Samet Özdemir (34) dün gece cinnet geçirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir’i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir’in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Cinnet getiren Samet Özdemir’in arkadaşı Samet Karanfil, olay gecesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Samet Özdemir’in iyi bir insan olduğunu ifade eden Karanfil, “Kendisi iyi bir insandı. Eşiyle yakın zamanda problemleri olmuştu. Bu düzeyde bir hareket yapacağını biz düşünmedik. Bizim sabah 11.00 civarında haberimiz oldu. Beni kızım aradı. Hemen olay yerine gittim ve her şey bitmiş. Anladığım kadarıyla dün gece oradaki komşulara sorduğumuzda dün gece 01.00 saatlerinde silah seslerinin duyulduğunu söylediler. Tabi komşular o civarda alkol alan kişilerin silah attığını zannetmiş. Sabah saatlerinde kızın ailesi gitmiş. Bakıyorlar ses yok. Kapıyı açmışlar, çocuk orada yatağında yatıyor. Bende olay yerine gittim. Manzarayı gördük. Herhalde cinnet geçirmiş, biz öyle düşünüyoruz” dedi.

“1-2 haftadır aralarında sorun oluyormuş ama bu derece olacaklarını bilmiyorduk. Söyleyemediği bir şey mi vardı? Eşinin ailesi ondan şikayetçi olmuştu,” diyen Karanfil, “Böyle bir şey yapabileceğini eşinin ailesi şüphelenmişti. Ondan dolayı, uzaklaştırma aldılar ama olaylar birkaç gün sürmüş, sonra tekrar eşi evine geri dönmüş. Bize "barıştık" dedi. "Bir problem yok" demişti. Ama görüyoruz ki bu vahim olay geldi, hepimiz çok üzgünüz” diye konuştu.

Yalıntaş Mahalle Muhtarı Seyfettin Karanfil, “Kayınçomun kızıydı. Bundan 10 gün önce aralarında huzursuzluk çıkmış. Ayrıldılar ama 2 gün sonra yine bir araya geldiler. Bugün biz de duyduk, şok olduk. Kayınço aradı, haber verdi. Biz gidince hepsinin öldüğünü gördük” dedi.

Daha önce bir sorun olduğunu duymadıklarını altını çizen muhtar Seyfettin Karanfil, “Aralarında ne geçtiğini de bilemem. Ayın 23’ünden sonra kavga etmişler. Kayınço almış onu getirmiş ama 2 gün sonra kocasının evine dönmüş. Damadın akrabaları yok burada. Kendisi Konyalı. Bizim kayınçonun kızını 10-11 yıl önce kaçırdı, sonra evlendiler. Burada baştan otogaz işi yapıyordu. Onu kapattı, hayvancılık yapmaya başladı. Ama aralarında ne gibi sorun var, ben bilemem” ifadelerini kullandı.