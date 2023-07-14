Cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Eski Sakarya Garnizon Komutanı hakim karşısında

Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar’ın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, "Terör örgütleriyle mücadele ettim ve karşılarında durdum. Bundan dolayı buradayım" diyen sanık Çağlar, "FETÖ-PKK kumpasına uğramış bulunmaktayım. Dosyada bir tane mağdur var ben ve ailem" ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere karşı cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar "cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Çağlar hakkında 14 müştekiye karşı, "zincirleme şekilde kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianamede 112 yıl 224 ay 210 günden, 364 yıl 42 aya kadar hapsi istenmişti.

Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar’ın Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Çağlar ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

"FETÖ-PKK kumpasına uğramış bulunmaktayım"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Çağlar, "Terör örgütleriyle mücadele ettim ve karşılarında durdum, bundan dolayı buradayım. Sert bir insanım. Erlere rahatsızlığımdan dolayı masaj yaptırmış olmam onları kızdırmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu grubun amacı beni emekliliğe sevk etmek. 9 aydır tutukluyum, mağdur olan benim. Yurt dışında olan, terörist FETÖ’cü Cevheri Güven, ben tutuklandıktan 4 gün sonra sosyal medyadan yazdı. Bu FETÖ’cüye bu bilgileri kim verdi? Önceden koordine olmadan tutuklandıktan 4 gün sonra gizlilik kararı olan dosyadan bilgi nasıl sızar? Tanık R.G. ve çeteleri aynı yerden destekleniyor. FETÖ-PKK kumpasına uğramış bulunmaktayım. Müştekiler ve tanık R.G, üst akıl tarafından yönlendirilmiştir. Dosyada bir tane mağdur var ben ve ailem. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Benim görüştüklerim, emrimde olan askerlerdir"

Tanık olarak dinlenen yüzbaşı R.G., "Daha önce de buna benzer durum yaşadığından ne yapmamız gerektiğini düşündüm. İki erin bilgi alma tutanağını oluşturdum ve tutanak altına aldım. 3 tane erin revirden sevk aldığını ve savcılığa gideceğini öğrendim. Ben müştekileri yönlendirmedim. Birkaç defa emniyet ve savcılıktan arandım, terhis olan erlerin numaraları istendi, ben de verdim. Bildiğim kadarıyla erlerin yarısı benim askerim değil. Benim görüştüklerim, emrimde olan askerlerdir. Sanık ile bir husumetim yoktur ancak iftiraları sebebiyle mağduriyet yaşıyorum" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, müştekilerin çelişkili beyanda ve iftirada bulunduklarını belirterek, sanığın tahliye ve beraatına karar verilmesini istedi. Bir müşteki vekili ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, tutukluluk haşinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.