Cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan eski Sakarya Garnizon Komutanı yeniden hakim karşısında

Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, yeniden hakim karşısına çıktı.

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere karşı cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar "cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Çağlar hakkında 14 müştekiye karşı, "zincirleme şekilde kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianamede 112 yıl 224 ay 210 günden, 364 yıl 42 aya kadar hapsi istenmişti.

Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Çağlar, müşteki, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada müşteki olan A.G. şikayetçi olduğunu beyan ederek yaşadıklarını anlattı. Müşteki A.G., askerlik ordu evinin otelinde resepsiyonist olarak görev yaptığını ve tutuklu sanık Çağlar’ın gece saatlerinde otele geldiğini, eşyalarını taşıtıp odasında kendisine masaj yaptırdığını söyledi. Odada sanığın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu belirten A.G., "Tehdit etmedi ama konuşmasıyla ima ediyordu. Ben odadan çıktım ve görev yerime döndüm. Durumu komutanlarıma anlattığımda sessiz kalmamam ve şikayetçi olmam yönünde tavsiyeler aldım. Bende ertesi gün hastane için izin alarak adliyeye geldim ve şikayetçi oldum” dedi.

“Rütbe yükseldikçe mağduriyet artıyor”

Sanık Çağlar ise, “Ben doktorun tavsiyesiyle masaj yaptırıyorum. Ben mesaiden geldikten sonra ağrılarım oluyordu o yüzden gece fizik tedavi alamayacağım için askerlerden istiyordum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben üsteğmenlikten bu yana hep kumpaslara maruz kaldım ama bu en mağdur edeniydi. Rütbe yükseldikçe mağduriyet artıyor. Ben sabah çıkarım, gece geç gelirim anahtarı da almam orda kalır. Madem böyle bir durum var neden odaya kamera düzeneği, ses kaydı düzeneği kurulmadı imkanları vardı. Tesisten sorumlu yüzbaşı bunu yapabilirdi. Olmayan bir şeyi kayıt altına alamazsınız. Ben hiçbir erime cinsel saldırı ve istismarda bulunmadım. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise bahse konu olan olaya ilişkin tanıkların dinlenmesi için yazı yazılmasına, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.