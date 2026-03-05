Cipi oto yolun sol şeridine kilitleyip gitti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde İzmir Yolu Bursa istikametinde, Beşevler Metro İstasyonu yakınlarında yolun sol şeridine bırakılan cip herkesi şaşırttı. Uzun süre sol şeridi işgal eden cipe uzun süre müdahale eden olmadı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle cip araç yolun sol şeridinde park halinde bırakıldı. Sürücüsünün araçta bulunmadığı görülürken, yoğun araç trafiğinin olduğu güzergahta bu durum karşısında sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı.

Yoldan geçen bazı sürücüler, sol şeritte aniden karşılarına çıkan araç nedeniyle yavaşlamak zorunda kalırken, trafikte kısa süreli karmaşa yaşandı.

Aracın neden yol ortasında bırakıldığı ve sürücüsünün nerede olduğu henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.