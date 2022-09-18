Cipin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Olay, dün 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Sait Girgin Caddesi Konut Taksi önünde meydana geldi. 2 çocuk oyun kartları almak için yolun karşısında bulunan bakkala girdi. Kartları alan çocuklar, yolun karşısına geçmek istedikleri esnada cip çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çocuklar, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsünün yavaş seyir etmesi olası bir can kaybının önüne geçti.