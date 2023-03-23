Cips tartışmasında genci otomobille ezerek öldürdüler

Avcılar Ambarlı Sahili’nde cips nedeniyle çıkan tartışmada alkollü 3 genç, bir kişiyi otomobille ezerek öldürdü. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi’ndeki balıkçı barınakları mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen İsrafil Ozan Alkaşi, otomobilde oturarak alkol alan Abdülkadir A., Ferhat A., ve Necat S.’den cip istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir A., idaresindeki 34 PF 7357 plakalı otomobille İsrafil Ozan Alkaşi’yi ezdi. Sürücü birkaç kez Alkaşi’nin üzerinden geçtikten sonra hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkaşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Kent Güvenlik Kayıt Sistemi kayıtları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerle tespit ettiği şüpheli Abdülkadir A, Ferhat A, ve Necat S’yi gözaltına aldı.

Gencin otomobille ezildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Alkaşi’yi ezdiği anlar görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.