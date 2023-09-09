Cirit gösterisinde binici attan düşerek yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan cirit gösterilerinde bir binici, attan düşerek yaralandı.

Cirit gösterisinde binici attan düşerek yaralandı
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde yapılan cirit gösterilerinde bir binici, attan düşerek yaralandı.

Söğüt 742’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen cirit gösterilerinde talihsiz bir durum yaşandı. Gösteriler sırasında Serdar K. isimli binici attan yere düşerek yaralandı. Şenlikte bulunan UMKE ve 112 acil servis ekipleri yaralıyı müdahale etmelerinin ardından ambulans ile hastaneye götürdüler.

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Öte yandan etkinlikler içerisinde yer alan tekvando müsabakalarında bir sporcunun parmağından yaralanması nedeniyle sağlık ekipleri sporcuyu hastaneye götürdü. İlçede yapılan etkinliklere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.