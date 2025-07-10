Ciro Immobile, Bologna'ya transfer oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.

Ciro Immobile, Bologna'ya transfer oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna’ya transfer oldu.

İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile’yi kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.