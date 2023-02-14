Çizdikleri resimleri apartmanda satan çocuklar, parasını depremzedelere bağışladı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde bir apartmanda oturan çocuklar, evlerinde yaptıkları resimleri apartman girişinde sattı. Elde ettikleri geliri de depremzedeler için bağışladılar.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar içinde yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde Vitrin Apartmanında oturan çocuklar, Uluslararası Resim Öğretmeni Aynur Mahmudova Kaplan koordinesinde resimler çizdi. Çocuklar, çizdikleri resimleri apartman girişinde açtıkları sergide apartman sakinlerine sattı. Ayrıca çocuklar, apartman girişine bağış kutusu da koyarak bir miktar bağış topladı. Çocuklar, elde ettikleri gelirin tamamını depremzedeler için AFAD’ın yardım hesaplarına yatırdı.

Çocuklar, özellikle çizdikleri resimlerde aile ve sıcak yuvayı anlatmayı seçerken, sağlıklı ve mutlu bir dünya da istediklerini kaydetti.

“Sanat yoluyla her şeyi atlatabiliriz”

Çocukların üzüntü ve korkusunu sanat yaparak hafiflettiğini söyleyen Uluslararası Resim Öğretmeni Aynur Mahmudova Kaplan, “Her zaman sanat yoluyla her şeyi atlatabileceğimize inanmış bir insanım. Bu sıkıntılı dönemlerde ülkemizin ruhsal sağlığının kötü olduğu bu dönemde en azından çocuklarımız için bir şey yapalım dedik. Oturduğumuz apartmanda böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik süresi içerisinde çocuklarla sohbet ettik, üzerinde kalan travmaları hissettim. Çok üzgün olduklarını görünce çocuklara depremzedeler için resim yapalım mı deyince hepsi ‘Evet’ diye onayladılar ve bunun sonucunda çocuklarımızın da çok büyük arzusuyla çizilen resimler apartman sakinlerimize satışa sunuldu” diye konuştu.

Kaplan, apartman girişinde satılan resimlerle toplanan bağışların AFAD’ın yardım kampanyası hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

“Depremsiz bir dünya istiyoruz”

Depremzede çocuklar için resim yaptığını söyleyen 7 yaşındaki Yiğit Enes Köse ise, “Bu resimleri depremzede çocuklar için yaptık. Resimlerimizde ev, araba ve güzel şeyler çizdik” dedi.

Depremzedeler için resim çizen 7 yaşındaki Zeynep Soyelçik de, “Bu fotoğrafları depremzedeler için çizdik, sattığımız resimlerin ücretini onlara gönderdik” şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Burak Pelçin ise, “Depremzede çocuklar için bu resimleri yaptık. Güzel, arabalı, ağaçlı depremsiz bir dünya çizdik. Biz, depremsiz bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.