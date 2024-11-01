Çizgi Kids İngilizce Anaokulu'na Yılın En İyi Okul Öncesi Eğitim Kurumu Ödülü
11. Artı Eğitim Dergisi Eğitimde Başarı Ödülleri Töreni, Ataşehir Sheraton Grand Otel'de görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Çizgi Eğitim Kurumları, Çizgi Kids İngilizce Anaokulu Projesi ile Yılın En İyi Okul Öncesi Eğitim Kurumu ödülünü aldı.
Bu yıl 11.’si düzenlenen Artı Eğitim Dergisi Eğitimde Başarı Ödülleri Töreni, 30 Ekim 2024 tarihinde Ataşehir Sheraton Grand Otel’de gerçekleşti. Farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı geceye Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, özel okul dernekleri temsilcileri, üniversite rektörleri, dekanlar ve Türkiye’nin önde gelen eğitim temsilcileri katıldı.
Daha önceki yıllarda STEM Otobüsü, Çizgi TV ve Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi projeleriyle ödüller alan Çizgi Eğitim Kurumları, bu yıl da Çizgi Kids İngilizce Anaokulu Projesi ile “Yılın En İyi Okul Öncesi Eğitim Kurumu” ödülüne layık görüldü. Ödül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür tarafından Çizgi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Velioğlu’na takdim edildi.