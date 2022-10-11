Çizgi Koleji öğrencilerinden başarı üstüne başarı

Çizgi Koleji öğrencilerinden Tarık Aras Çalık ve Paris Nil Çalık, Golf Turnuvası ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası müsabakalarında çeşitli başarılara imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Velioğlu, başarı gösteren öğrencilere teşekkür ederek tebrik etti. İşte kazanılan ödüller:

*BMW Minik Erkekler A Kategorisinde Tarık Aras Çalık 1.oldu.

*BMW Minik Kızlar A Kategorisinde Paris Nil Çalık 2.oldu.

*Ford Turnuvasında düzenlenen yarışta Paris Nil Çalık 1., Tarık Aras Çalık 2.oldu.

*Kaptan Kupası yarışlarında Genç Erkekler B Kategorisinde Tarık Aras Çalık 2. oldu.

*Kaptan Kupası yarışlarında Genç Kızlar A kategorisinde Paris Nil Çalık 1. oldu.

*İstanbul Bölgesi 5.Ayak Yerel Yıldızlar Turu Erkek Minikler Kategorisinde Tarık Aras Çalık 2. oldu.

*İstanbul Bölgesi 6.Ayak Yerel Yıldızlar Turu Erkek Minikler Kategorisinde Tarık Aras Çalık 3.oldu.

*Klassis Golf Kulübü Başkan Kupasında Minik Erkekler A kategorisinde Tarık Aras Çalık 3.oldu.

*Klassis Golf Kulübü Başkan Kupasında Minik Kızlar A kategorisinde Paris Nil Çalık 3.oldu. *Balparmak Apitera Golf Turnuvası Minik A kategorisinde Tarık Aras Çalık 3.oldu.

*Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği Türkiye Yıldızlar Şampiyonası Minik Erkekler kategorisinde Tarık Aras Çalık 1. oldu.