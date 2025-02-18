Çizgi Koleji Öğrencisi Almira Maral Cansın Kösedağ Avrupa İkincisi Oldu

Antalya'da düzenlenen ve 60 ülkeden 3000'e yakın sporcunun katıldığı 2025 yılı 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda, Çizgi Koleji öğrencisi Almira Maral Cansın Kösedağ büyük bir başarıya imza attı.

Yıldız bayanlar 33 kilogram kategorisinde mücadele eden Kösedağ, üstün performansıyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Silivri’ye uluslararası düzeyde büyük bir başarı kazandıran genç sporcumuz, hem ilçemizin hem de ülkemizin gururu oldu.

Başarısından dolayı Almira Maral Cansın Kösedağ’ı yürekten kutluyor, emeği geçen antrenörlerine, ailesine ve Çizgi Koleji’ne teşekkür ediyoruz.