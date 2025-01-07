Çizgi Koleji Spor Kulübü İstanbul Şampiyonası'nda 36 Madalya Kazandı

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde Silivri İlçe Spor Müdürlüğü Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya toplamda 24 kulüp ve 281 sporcu katıldı. Çizgi Koleji Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak organizasyondan 36 madalya ile döndü ve genel klasmanda İstanbul 2.’si oldu.

Okulun öğrencileri bireysel başarılarıyla da dikkat çekti:

Muhammet Mustafa Akbulut: 2.’lik

Ülkem Ceylin İmrat: 2.’lik

Salih Bektaş: 2.’lik

Ali Doruk Babalıoğlu: 2.’lik

Yağız Kerem Sirman: 3.’lük

Çizgi Koleji Spor Kulübü’nün elde ettiği bu başarı, sporcuların özverili çalışmaları ve antrenörlerin üstün gayretlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Turnuva boyunca sporcuların performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.