Çizgi Koleji Spor Kulübü İstanbul Şampiyonası'nda 36 Madalya Kazandı
Silivri'de düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Budokaido Branşı İstanbul Şampiyonası'nda Çizgi Koleji Spor Kulübü, 36 madalya ve genel klasmanda 2.'lik kupasını elde etti.
21-22 Aralık 2024 tarihlerinde Silivri İlçe Spor Müdürlüğü Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya toplamda 24 kulüp ve 281 sporcu katıldı. Çizgi Koleji Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak organizasyondan 36 madalya ile döndü ve genel klasmanda İstanbul 2.’si oldu.
Okulun öğrencileri bireysel başarılarıyla da dikkat çekti:
Muhammet Mustafa Akbulut: 2.’lik
Ülkem Ceylin İmrat: 2.’lik
Salih Bektaş: 2.’lik
Ali Doruk Babalıoğlu: 2.’lik
Yağız Kerem Sirman: 3.’lük
Çizgi Koleji Spor Kulübü’nün elde ettiği bu başarı, sporcuların özverili çalışmaları ve antrenörlerin üstün gayretlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Turnuva boyunca sporcuların performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.