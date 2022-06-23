Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencisinden büyük başarı!

Silivri'de 'Eğitimin Silikon Vadisi 'sloganıyla eğitime başlayan Çizgi Yazlım Anadolu Lisesi, ilk yılında büyük başarılara imza atıyor.

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  • 23.06.2022 19:22
  • Güncelleme: 23.06.2022 19:49
Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencisinden büyük başarı!
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Proje tabanlı eğitim veren Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Özdemir’in yazdığı oyun yazılımı Microsoft tarafından 150.000 Dolar bütçe ile desteklenecek. Silivri’de eğitime başlayan Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi, yeni dönemde Avcılar’da 2. Şubesini açmaya hazırlanıyor. Üniversiteler ve yazılım firmalarıyla yaptığı protokollerle tüm öğrencilerine staj ve iş garantisi vererek büyük fark yaratıyor.

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Yusuf Eker
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