Çizgi yazılım lisesi öğrencilerine bir ödül daha
2022 Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması lise kategorisinde 3.lük ödülü Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencilerine geldi.
Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Toksa ve Oğuzhan Tarhan'ın geliştirdiği 'Geniş Kanatlı Uçak projesi', 750 proje arasından lise kategorisinde 3.lük kupasına ve 15.000 TL’lik para ödülüne layık görüldü. Ulaş Velioğlu'nun kuruculuğunda ‘Eğitimin Silikon Vadisi' sloganıyla ilk şubesi Silivri'de açılan Çizgi Yazılım Anadolu Lisesinin 2. şubesi Avcılar'da bu yıl faaliyete geçti. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor.