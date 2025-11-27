'Çizgilerle Konuşan Portreler' Silivri'de Sanatseverlerle Buluştu

Açılış programına; Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şube Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu ve yönetimi, Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu, Silivri Sanat Platformu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konuklar, Karayel’in çizgilerle derinlik kazandırdığı portre çalışmalarını yakından inceleyerek sanatçıyla sohbet etme fırsatı buldu.

Sergi boyunca Karayel’in farklı tekniklerle oluşturduğu portre çizimleri, çizgi sanatının duyguyu aktarma gücünü ortaya koyuyor. Eserlerinde hem mizahi hem de düşünsel bir dil kuran Karayel, Silivri’de uzun yıllardır üreten bir sanatçı olarak yerel kültür hayatına değer katmayı sürdürüyor.

Herkese Açık Karikatür Atölyesi

Sergi takvimi kapsamında, 30 Kasım Pazar günü 13.00–15.00 saatleri arasında yine sergi salonunda Erdoğan Karayel ile karikatür atölyesi düzenlenecek. Tüm halka açık olarak planlanan etkinlikte, katılımcılar hem sanatçıyla bir araya gelecek hem de temel çizim tekniklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Sanat dolu bu özel hafta, Silivri’de kültür–sanat ilgisinin her geçen gün daha da güçlendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.