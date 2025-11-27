'Çizgilerle Konuşan Portreler' Silivri'de Sanatseverlerle Buluştu
Silivri, bu hafta sanat dolu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Karikatürist Erdoğan Karayel'in, portreleri çizgi sanatının incelikleriyle buluşturduğu 'Çizgilerle Konuşan Portreler' adlı sergisi, Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Sergi 25–30 Kasım 2025 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.
Açılış programına; Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şube Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu ve yönetimi, Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu, Silivri Sanat Platformu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konuklar, Karayel’in çizgilerle derinlik kazandırdığı portre çalışmalarını yakından inceleyerek sanatçıyla sohbet etme fırsatı buldu.
Sergi boyunca Karayel’in farklı tekniklerle oluşturduğu portre çizimleri, çizgi sanatının duyguyu aktarma gücünü ortaya koyuyor. Eserlerinde hem mizahi hem de düşünsel bir dil kuran Karayel, Silivri’de uzun yıllardır üreten bir sanatçı olarak yerel kültür hayatına değer katmayı sürdürüyor.
Herkese Açık Karikatür Atölyesi
Sergi takvimi kapsamında, 30 Kasım Pazar günü 13.00–15.00 saatleri arasında yine sergi salonunda Erdoğan Karayel ile karikatür atölyesi düzenlenecek. Tüm halka açık olarak planlanan etkinlikte, katılımcılar hem sanatçıyla bir araya gelecek hem de temel çizim tekniklerini deneyimleme fırsatı bulacak.
Sanat dolu bu özel hafta, Silivri’de kültür–sanat ilgisinin her geçen gün daha da güçlendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.