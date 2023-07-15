Çizgisiz Erdek-Ocaklar karayolu tehlike saçıyor

Erdek-Ocaklar karayolunda yol çizgisi olmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafikte seyrederken, araçların düzenli seyrini yol çizgileri sağlıyor. Çizgisi olmayan yerlerde ise sürücüler şeritten çıkıyor ve bazen kazayla burun buruna kalıyor.

Konunun önemine dikkat çeken sürücüler, yetkililere çağrıda bulunarak, yol çizgileri ile trafik işaretlerinin sürücüler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Özellikle otobüs ve kamyon gibi büyük araçların şerit çizgisi olmama durumunda sık sık şerit ihlalinde bulunduğunu bildiren sürücüler, Ocaklar-Erdek karayolunda trafikteki seyir güvenliğinin azaldığını kaydetti.

Erdek-Ocaklar karayolunda acilen yol çizgi çalışmasının başlatılmasını öneren sürücüler, “Yol çizgilerinin olmaması özellikle gece karanlığında yolu tam olarak göremememize neden oluyor. Yolu ortalayan araçlar her an kazayla burun buruna gelebiliyor. Bu durum kaza riskini de arttırıyor" açıklamasında bulunarak yol çizgisi eksikliğinin acilen giderilmesini istedi.

Bilindiği gibi yol çizgileri Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu kavşağına kadar yenilenmiş, ancak çalışmalar burada son bulmuştu.