ÇKS kayıtları için son gün 31 Aralık

ÇKS'de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından çiftçilere geç kalınmaması uyarısında bulunuldu.



Yapılan duyuruda “Üreticilerimizin Bakanlığımızca uygulamada olan Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik –Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteğinden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 31 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüğümüze kayıtlara esas evraklar ile müracaatta bulunmaları önem arz etmektedir. 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerimiz Bakanlığımızca uygulamada olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaktır. Üreticilerimize Önemle Duyurulur.” İfadelerine yer verildi.

