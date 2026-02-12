ATP’nin bağlı ortaklığı ATP Capital’in portföy şirketlerinden CloudOne, "Corporate Venture Studio" modelini hayata geçirdi.

ATP’nin bağlı ortaklığı ATP Capital’in portföy şirketlerinden CloudOne, yapay zekâ girişimlerinin yalnızca fikir ve teknoloji geliştirmekle sınırlı kalmayıp doğrudan canlı pazarla buluşmasını hedefleyen yeni "Corporate Venture Studio" modelini hayata geçirdi. Model, umut vadeden fikirleri olan girişimci yetenekleri veya erken aşamadaki girişimleri ilk müşteriyle buluşturarak, CloudOne CVS çatısı altında geliştirilen ürünlerin gerçek kullanım koşullarında doğrulanmasını ve sürdürülebilir biçimde büyümesini amaçlıyor.

İTÜ Teknokent ekosistemi içinde konumlanan CloudOne; akademik bilgi birikimi, girişimcilik kültürü ve kurumsal teknoloji deneyimini bir araya getirerek, erken aşama girişimlerin kritik ihtiyacının sermayeden önce gerçek kullanım senaryolarıyla beslenen veri, domain know-how’ı, ürünleşme hızı ve entegrasyon yetkinliği olduğu tespitinden hareketle kurgulanmış bütüncül bir yapı sunmayı hedefliyor. CloudOne Corporate Venture Studio, girişimcilerin ürünlerine odaklanmasını zorlaştıran ekip kurma, kaynak ve müşteri edinimi problemlerini çözerek; ürün geliştirme, teknik altyapı ve ticarileşme süreçlerinde kurucu ortak gibi hareket ediyor ve ürünleri laboratuvar ortamları yerine doğrudan pazarda, gerçek müşterilerle birlikte olgunlaştırıyor.

CloudOne, Venture Studio kapsamında geliştirilen ürünleri; Burger King, Popeyes gibi önemli markaları bünyesinde barındıran TAB Gıda ekosistemini ve Amasya Et Ürünleri’ni bir kuluçka merkezi gibi kullanarak, yapay zekâ tabanlı ürünleri canlı kullanım ortamları ve kullanıcı verileriyle buluşturuyor.

"Yapay zekâ ürünleri pazarda ölçekleniyor"

ATP Capital CEO’su Alp Can Gökdeniz, Venture Studio modelinin stratejik önemini şu sözlerle değerlendirdi: "Yapay zekâda asıl değer, fikirlerin gerçek pazar koşullarında test edilip ticarileşmesiyle ortaya çıkıyor. Küresel yapay zekâ pazarının 2030 yılına kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması ve küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. CloudOne’ın Venture Studio modeli, bu büyüyen pazarda girişimlerin ticarileşme eşiğini aşmalarını sağlayan güçlü bir yapı sunuyor."

CloudOne Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ergen ise modeli şöyle özetledi: "Venture Studio modelimizle yapay zekâ girişimlerini, pazarda karşılığı olan ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştiren uzun vadeli iş ortakları olarak konumluyoruz. İTÜ Teknokent’in sunduğu akademik altyapıyla TAB Ekosistemi’nin operasyonel gücünü bir araya getirerek, çözümleri doğrudan sahaya taşıyoruz."

ATP Capital, CloudOne yatırımıyla birlikte; yapay zekâ tabanlı iş fikirlerini gerçek verilerle geliştirip sürdürülebilir şekilde ölçekleyen girişimlere odaklanan uzun vadeli yatırım vizyonunu güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor.