CO Basket son 16'ya yükseldi

Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off ilk turunda İBB’yi seride 2-1 geçen PizzaBulls CO Basket son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden PizzaBulls CO Basket, C Grubu’nda oynanan maçlar sonucunda play off’lara kalma şansı elde etti. Gösterdikleri performansla bu sezon dikkat çeken CO Basket, ilk turda İstanbul Büyükşehir Belediye ile eşleşti. Serinin ilk maçında İBB sahasında kazanarak 1-0 öne geçti daha sonra ev sahibi avantajını kullanmak isteyen CO Basket, tribünlerde Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların desteğini de arkasına alarak mücadeleyi kazandı ve seriyi 1-1 e getirdi. CO Basket serinin 3. maçında deplasmanda İBB’yi 65-55 yenerek seriyi 2-1’e getirdi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

2. Tur’da CO Basket, Uşak Belediyesi ile mücadele edecek ve 2 galibiyet alan takım adını çeyrek finale yazdırmayı başaracak.