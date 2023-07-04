Çobankale'de 2023 kazı çalışmaları başlıyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale’de 2023 yılı arkeolojik kazıları başlıyor.

2023 yılı kazılarının başlangıcı için Altınova’nın Ayazma Köyü’nde yer alan Çobankale Kazıevi önünde bir tören düzenlendi. Programa katılan Vali Muammer Erol ve beraberindekiler kazıevini gezerek çalışmalar hakkında hakkında bilgi aldı. Elde edilen bulgular içinde tarihin bilinen ilk ’Hashtag’ işaretinin yer aldığı seramik parçası ilgi gördü.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral burada yaptığı açıkalamada Çobankale kazılarının 7. yılına başlandığını söyledi. Uzun, meşakkatli ve özverili bir çalışma ortaya konarak çok önemli bir tarihi kalıntının gün yüzüne çıkartılmaya başlandığını dile getiren Oral, “Bu süreç içe yeni yeni objelere ve bilgilere ulaşmaya başladık. Bundan sonraki süreçte elde edilecek bilgi ve objeler o döneme dair daha net bilgiler verecek bize. Başta Doç. Dr. Selçuk Seçkin hocamız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak olan eserlerin ilçemizin turizm potansiyeline de çok önemli katkıları olacaktır. İlçemiz sahip olduğu eserlerle bir turizm güzergahı içerisine girmiş olacak. Yeni çalışma sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarihin bilinen ilk ’hashtag’ işareti bulunmuştu

Oral 900 yıl öncesine ait ve üzerinde hashtag işareti yer alan tarihi buluntuya vurgu yaparak, “Tarihin ilk, ‘Hashtag’ işaretinin üzerinde yer aldığı obje de yine Çobankale kazılarımızda çıktı. 900 yıllık bir tarihe sahip bu objenin bulunması ilçemizin tanıtımı açısından da çok büyük bir etki yaptı. Bu ve benzeri daha birçok önemli objenin bu kazılarda gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Restorasyona başlanacak

Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise alanın 2021 yılında cumhurbaşkanı kararnamesi devam eden kazılar kategorisine alındığını söyledi. Seçkin Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak Altınova Belediyesi’nin sponsorluğunda, Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü’nün izni ile bu bölgede çalışmaların sürdüğünü belirterek, “7. yıl kazılarına da bugün itibarı ile başlıyoruz. Bu yılki kazılarda geçen yıllarda açmaya başladığımız surların açım işlemini bitirmeyi hedefliyoruz. Ardından projelerini hazırlayarak konservasyon ve restorasyon çalışmalarına geçmek istiyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra burası bir ören yeri olarak halka açılacak. Elbette bu kazılardan çıkan çok sayıda obje de var. Bunlardan müzelik değere sahip olanlarını Yalova Müze Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Diğer bulunan eserlerin de konservasyonları ve temizlikleri yapılarak yayına hazır hale getiriliyor. Bu kazıların diğer bir önemli ayağı ise bilimsel ayağı elbette. Kış dönemlerinde burada yaptığımız çalışmaları çeşitli hakemli dergilerden yayınlıyoruz. 9 üniversiteden gelen ekip üyelerimiz kendi alanlarındaki buluntuları çalışarak yayına hazırlıyor. Yalova’da ki buluntuları ülkemize ve dünyaya duyuruyoruz. Surların açımı tamamlandıktan sonra gerekli kaynak sağlanırsa hemen restorasyona başlayacağız. Bunun da en erken önümüzdeki yıldan itibaren başlayacağını öngörebiliyoruz. Projeler hazırlandı ve gerekli onaylar alındı. Kaynak sağlanınca bu çalışmalara da başlanabilir” dedi.