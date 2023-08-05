Çobanlar sıcaktan bunalan sürüleri Tunca Nehri'nde serinletiyor

Edirne’de çobanlar, sıcak havadan bunalan inekleri Tunca Nehri’nde serinletmeye çalışıyor.

"Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasının sürdüğü Edirne’de, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde sürüleri Tunca Nehri’ne getiriyor. Nehirde serinleyen hayvanlar, daha sonra çobanlar tarafından ağaçların gölgelerine getiriyor. Ağaçların gölgesinde dinlendirilen hayvanlar, akşama kadar otlatıldıktan sonra köylere geri götürülüyor.

Çoban İlkay Şeker, son zamanlarda artan sıcaklığın hayvanları da etkilediğini söyledi. Hayvanları serinletmek için Tunca Nehri’ne getirdiklerini anlatan Şeker, son günlerde sıcaklıkların daha da arttığını belirtti. Şeker, kendisinin de sürekli Tunca Nehri’ne girip yüzerek serinlediğini ifade etti.