Coca-Cola, 'Coca-Cola Ultimate Zero Sugar'ı tanıttı

Coca-Cola, League of Legends’ın yayıncısı ve geliştiricisi Riot Games iş birliğiyle Coca-Cola Creations’ın sınırlı sayıda üretilen yeni ürününü piyasaya sundu.

Coca-Cola ve Riot Games, oyunculara oyun oynarken hissettikleri coşkuyu arttıracak ve onları daha da motive edecek bir lezzet oluşturmak için bir araya geldi. Coca-Cola Ultimate Zero Sugar’ın satışa sunulmasıyla eş zamanlı olarak sunulacak oyun içi ve dijital deneyimlerle, iş birliğinin heyecanını dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da yaşayabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Riot Games İş Geliştirme ve Sponsorluklar Sorumlusu David Mulhall, "Riot Games olarak ortak değerlere sahip olduğumuz Coca- Cola ile benzersiz iş birliğimizden ortaya çıkan ‘Coca-Cola Ultimate Zero Sugar’ lezzetini oyuncuların beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Milyonların sevdiği bir marka ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Coca-Cola Creations’ın oyun dünyasındaki ilk iş birliğini bizimle gerçekleştirmesinden dolayı da onur duyuyoruz” dedi.

The Coca-Cola Company Küresel Strateji Kıdemli Direktörü Oana Vlad şöyle konuştu: "Riot Games ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, oyuncuları projelerimizde önceliklendirme konusundaki hedefimizi pekiştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birlikleri de Coca-Cola Creations platformunu güçlendirmeye devam etmemizi sağlıyor. Yedinci Coca-Cola Creations lezzetimiz olan Coca-Cola Ultimate, tasarımıyla göz dolduruyor, oyunculara yolculuklarında +XP’nin tadını yaşatıyor ve onların oyun deneyimini zenginleştiriyor”