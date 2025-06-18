Çocuğa saldıran köpekleri toplatan muhtarın başına gelmeyen kalmadı: O anlar kamerada

Edirne’de kadın muhtar ve belediyenin barınak personeli iki kişinin, köpekleri toplamak için gittikleri tesiste üzerlerine kapı kapatılıp alıkonuldukları iddia edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi’nde 11 yaşında bir çocuğu köpek ısırmasının ardından gelen şikayetler üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda görevli iki personeli tesise gitti. O sırada tesis müdürü olduğu iddia edilen M.K., tesise giren muhtar ve belediye personelinin üstüne tesisin kapılarını kapattı. Bir süre tesisin içinde mahsur kalan muhtar ve personel zorla kapıyı açarak dışarı çıktı.

Muhtar Dürüktaş ve barınak personeli, Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, şüpheli M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli M.K. gözaltına alınarak Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi.

Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, saldırgan köpeği almak için tesise gittiklerinde tesis müdürü olduğu iddia edilen M.K., üzerlerine kapıyı kapattığını ve içeride kaldıklarını anlattı. Kapıyı güçlükle açabildiklerini söyleyen muhtar, tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun annesi Beste Sakıncıman, çocuğunun korku dolu anlar yaşadığını ve kapının önüne dahi tek başına çıkmaya korktuğunu söyledi.