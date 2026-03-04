Çocuğunu müdüre şikayet eden veliye böyle saldırdı

Esenyurt’ta bir okulda yaşanan olayda, iddiaya göre sınıfta sorun çıkaran bir öğrenciyi okul müdürüne şikayet eden veli, öğrencinin ailesinin saldırısına uğradı. Yaşanan saç saça baş başa kavga okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan okul binası içerisinde meydana geldi. İddiaya göre ana sınıfında okuyan çocuklarının sınıfta başka bir öğrenciyle yaşadığı sorunu, okul yönetimine bildiren veliler ile diğer öğrencinin ailesi arasında tartışma çıktı. Ana sınıfında okuyan öğrencinin yakınları bir anda koridorda bulunan kadına saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, şikayet edilen öğrencinin sınıfı değiştirildi.

"Zorba velinin saldırısına uğradım"

Saldırıya uğrayan veli Neslihan Karataş," Okulun içerisinde darp edildim. Gerekli şikâyetleri yaptım. Dönemin başından beri ailenin çocuğunda ciddi bir davranış problemi var. Bu problemi başka çocukların üzerine yıkarak sürekli saldırgan bir tutum sergiliyordu. Ben ve diğer veliler dahil olmak üzere hepimize psikolojik şiddet uygulamaktaydı. Biz de artık bunun önüne geçebilmek için dün birkaç veli olarak toplanıp idareye gittik. İdare de bizi İlçe Milli Eğitim’e yönlendirmişti. Ancak bugün, o veli tarafından okulda saldırıya uğradım. Çünkü zorbalığı yapan okulda çocuklar değil; maalesef zorba veliler de var. Bu zorba çocukları da bu zorba velilerin yetiştirdiğini lütfen unutmayalım. Okulda o kadar öğretmenin, eğitimcinin ve çocuğun bulunduğu bir ortamda beni darp eden bir insanın daha neler yapabileceğini kestirebiliyorum" dedi.