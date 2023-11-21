Çocuğunuzun diş muayenesini ertelemeyin

Bebeklerde ilk diş hekimi muayenesinin gecikmesi gelecekte önemli sorunların tedavisine engel oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Banu Öter, bebeklerin ilk diş çıktıktan sonra en geç bir yıl içinde ilk muayenelerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Banu Öter, anne ve babaları çocuklarının diş hekimi muayenesi ve diş tedavilerini ertelememeleri konusunda uyardı. Süt dişlerinin çene gelişimi ve konuşmadaki önemine dikkat çeken Öter, çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi ile ağız ve diş sağlığı için önerilerde bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda diş sağlığının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Banu Öter, bebeklerde ilk dişin çıkmasından sonraki altı ay veya bir sene içinde diş hekimi muayenesinin gelecekteki muhtemel sorunları önleyeceğini söyledi. İlk muayenede çene gelişimi, ağız içi yumuşak dokuların kontrolünün son derece önemli olduğunu belirten Öter, şunları söyledi:

“Çocuklarda diş muayenesinin ertelenmesi, tedavinin geciktirilmesiyle pek çok olumsuzluğa neden olur. Çürükler çocuklarda şiddetli diş ağrısına yol açabilir. Ağız ve diş eti hastalıkları, çocukların genel sağlığını etkileyebilir. Özellikle diş eti hastalıkları, inflamasyon ve enfeksiyonlara neden olarak, vücutta çeşitli sorunlara yol açabilir. Bunlar arasında sindirim problemleri, kalp ve dolaşım bozuklukları, solunum yolu enfeksiyonları görülebilir. Ağız sağlığı bozulduğunda yiyeceklerin düzgün çiğnenememesi ve sindirime uygun bir şekilde hazırlanamaması sindirim sorunlarına neden olabileceği gibi çürüklerin ilerlemesi, dişte apse oluşumuna, erken diş kaybına, çene gelişiminde sorunlara ve konuşma problemlerine yol açabilir.”

“Süt dişleri çocukların konuşmasında etkili’’

Süt dişlerinin, çocukların beslenmeleri, konuşması ve çene gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Banu Öter, sağlıklı süt dişlerinin çocukların yemekleri doğru şekilde çiğnemeleri ve konuşması üzerinde etkili olduğunu belirtti. Öter, sağlıklı süt dişlerinin sürekli dişlerin de düzgün bir şekilde çıkmasını desteklediği gibi süt dişlerinin erken kaybının sürekli dişlerin çene yerlerini yanlış almasına neden olabileceğini ifade etti.

Diş fırçalamada anne baba rol model

Anne ve babalara çocukların ağız bakımlarını nasıl yapacakları konusunda bilgi veren Doç. Dr. Banu Öter, “Öncelikle anne - baba olarak dişlerinizi düzenli fırçalayarak çocuklarınıza rol model olabilirsiniz. İyi bir örnek olmak iyi alışkanlıklar kazandırmaktır. Dişlerinizi çocuğunuzla birlikte fırçalayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz sizinle vakit geçireceği için diş fırçalama zamanlarını keyifli anlar olarak benimseyecektir. Renkli diş fırçaları ve düzenli diş fırçalama alışkanlığını ödüllendirme sistemiyle ağız bakımı konusunda destekleyerek çocuklarınıza alışkanlık kazandırabilirsiniz” dedi.

Yedi adımda ağız ve diş sağlığı

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Banu Öter, çocuklarda diş çürüklerini önlemek için şu önerilerde bulundu:

*”Düzenli diş fırçalama: İlk dişi çıkmaya başladığı andan itibaren bebeğinizin diş temizliğine başlayınız. Bir parmak fırçası veya gazlı bez yardımı ile diş temizliğini sağlayabilirsiniz. Dişler ağızda tam görünür hale geldiğinde günde en az iki kez, tercihen sabah ve gece olmak üzere dişlerinizi diş fırçasıyla temizleyiniz.

*Diş ipi kullanımı: Diş aralarını temizlemek için diş ipi veya ara yüz fırçası gibi ara yüz temizleme araçlarını düzenli olarak kullanınız. Süt dişlerinde bazen aralıklar geniştir ve diş ipine ihtiyaç kalmayabilir ancak özellikle sürekli dişlerde arayüz temizliğine dikkat edilmelidir.

*Düzenli diş hekimi kontrolleri: Yılda en az iki kez diş hekimine kontrole gitmek önemlidir. Bu kontrollerde dişlerinizin durumu kontrol edilir ve erken aşamadaki sorunlar tespit edilebilir.

*Dengeli beslenme: Şekerli ve asitli yiyeceklerden, özellikle de atıştırmalık şeklinde tüketilenlerden kaçınınız. Sağlıklı bir beslenme düzeni, diş çürüklerini önlemede önemli bir rol oynar. Bebeklerinizi biberonla uyutmamaya çalışın.

*Sağlıklı beslenme: Şekerli gıdaların ve içeceklerin tüketimini sınırlayın. Özellikle gece beslenmelerinde şekerli gıda ve içeceklerden kaçının.

*Florür kullanımı: Florür, diş minesini güçlendirerek çürük oluşumunu azaltabilir. Diş hekiminizin veya doktorunuzun önerdiği florür içeren diş macunlarını ve ağız gargaralarını kullanın.

*Ağız hijyeni: Diş fırçalama ve diş ipi kullanımının yanı sıra, doğru ağız hijyeni alışkanlıklarını benimseyin. Bu, ağızda bakteri oluşumunu azaltabilir ve diş çürüklerini önleyebilir.”