Çocuk akademisi, 25 bin çocuk ve 235 farklı atölye ile 2023'ü tamamladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılını 25 bin 200 çocuğa ulaşarak gerçekleştirdiği 235 farklı atölye ile tamamladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2023 yılında düzenlenen atölyeler ile 25 bin 200 çocuğa ulaştı. Çeşitli atölye ve veli-aile seminerleriyle şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayan Serdivan Çocuk Akademisi 235 farklı atölye ile yılı kapattı. Alanında uzman kadrosu ile çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bugün itibariyle yeni yıl atölyelerinin startını verdi.