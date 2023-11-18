Çocuk Akademisi Atölyeleri tamamlanıyor

Dört haftalık programını tamamlayan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi bugün sona eriyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi 3-12 yaş grubu tüm öğrenciler için sanat atölyesi, sağlıklı büyüyorum atölyesi, ebeveyn-çocuk rehberlik atölyesi, üç boyutlu resim atölyesi, çocuklar için felsefe atölyesi, dokuma atölyesi, manzara atölyesi, denge atölyesi, puzzle atölyesi, sinema atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi birbirinden farklı atölyeleri ile bu süreçte 2 bin 580 çocuğa ev sahipliği yaptı.

13-18 Kasım ara tatilinde tüm yaş gruplarına dokuma atölyesi, kes-yapıştır atölyesi, parkur atölyesi, iletişimin sırrı, akrilik boya atölyesi, duyu bütünleme gibi birbirinden farklı atölyeler ile 846 çocuğa hizmet verildi. Yapılan açıklamada, çocuklar atölyelerde keyifli vakit geçirirken eş zamanlı olarak ‘Çocuğunuza Kulak Verin’, ‘Çocukluk Çağında Beslenme’, Çocuklarda Öz Disiplin’, ‘Çocuklarda Beslenme ve Bağışıklık’ konulu 4 farklı Veli-Aile semineri hizmeti verildiği ifade edildi.