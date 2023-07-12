Çocuk Akademisi'nden bilinçli aile seminerleri

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, yaz döneminde eğitim gören öğrencilerin velileri için seminerler düzenliyor.

Çocuk Akademisi'nden bilinçli aile seminerleri
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, yaz döneminde eğitim gören öğrencilerin velileri için seminerler düzenliyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, her hafta yenilenen içerikleri ile çocuklar atölye çalışmalarında hem eğlenip hem de öğrenirken onları sabırla bekleyen veliler için de verimli zaman aralığı oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede alanında uzman psikolojik danışman tarafından verilen ve yaz dönemi boyunca devam edecek olan seminerlerde bugün “Pandemi Sonrası Çocuk Olmak” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Veliler tarafından büyük ilgiyle karşılanan programda; pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri konuşulurken, bu süreçteki sosyal ve duygusal gelişimlerinin üzerinde duruldu.