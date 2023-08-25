Çocuk Akademisi Yaz Okulu öğrencileri törenle mezun oldu

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi Yaz Okulu, 2 aylık okul öncesi eğitim-öğretim döneminin ardından düzenlenen törenle minik öğrencilerini mezun etti. Törende Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar küçük mezunlara diplomalarını ve madalyalarını takdim etti.

3-6 yaş çocuklara Montessori modeli ile eğitim veren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, yaz aylarında da eğitime devam ederek hem çocukların erken dönem eğitimlerine katkı sağlıyor, hem de çalışan annelere destek oluyor. Çocuk Akademisi Yaz Okulu 2023 yılı yaz dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerini törenle mezun ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da öğrencileri ve velilerini yalnız bırakmadı.

Uzunlar minik mezunları tek tek tebrik etti

Başkan Uzunlar, 2 aylık eğitim döneminin ardından yaz dönemini tamamlayan minik mezunlara hitap ederek gelecekteki okul hayatlarında başarılar diledi. Konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Çınar ile birlikte öğrencilere diplomalarını ve madalyalarını takdim eden Uzunlar, öğrencileri tek tek tebrik etti.

“Öğrencilerimize aydınlık bir gelecek ve başarı diliyorum”

Başkan Hüseyin Uzunlar, yaptığı konuşmada “Belediyemizin Çocuk Akademisi’nde, yazın en sıcak günlerini bilgiyle ve eğlenceyle harmanlayarak geçiren değerli miniklerimizle bir araya geldik. Yaz boyunca devam eden Yaz Okullarımızın kapanış töreninde, çocuklarımızın yüzündeki ışıltı ve neşeyi görmekten büyük mutluluk duyduk. Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte katıldığımız etkinlikte, çocuklarımızın başarısını katılım belgeleri ve hatıra madalyalarıyla taçlandırdık. Bu belgeler ve madalyalar, onların yaz boyunca gösterdikleri azim ve öğrenme aşkının bir simgesi. Yeni eğitim-öğretim yılında da bu heveslerini kaybetmemeleri, bilimle, sanatla ve sporla daha nice başarılara imza atmaları temennisiyle; tüm öğrencilerimize aydınlık bir gelecek, başarılarla dolu bir yıl diliyorum.” diye konuştu.