Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yenişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü.

TSF Yenişehir Temsilciliği’nin düzenlediği turnuvaya 96 sporcu katıldı. Özel bir kolejde düzenlenen turnuvanın 3 kategoride yapıldığını belirten TSF Yenişehir Temsilcisi Doğan Yalçın, kontenjanın kısa sürede dolduğunu anlattı. Yalçın, "3 ayrı kategorideki turnuvamızın 96 kontenjanı yapılan başvurularla kısa sürede doldu. Açık Kategoride yaş sınırı aranmadı. Diğer 2 kategoride ise 14 yaş ve altı ile 10 yaş ve altı sporcularımız yarıştı" dedi.

İlçede son aylarda düzenlenen turnuvalarla satranç sporunun ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Yalçın, 23 Nisan Turnuvası’yla düzenledikleri organizasyon sayısının 6’ya ulaştığını vurguladı. İlçede satranç oynayanların sayısının artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Yalçın, turnuvaların düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti.