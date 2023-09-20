Çocuk Dostu Oyun Sokağı Serdivan'da açıldı

Çocuk Dostu Sokak Dönüşüm Projesi çerçevesinde ‘Oyun Sokağı’ Serdivan ilçesinde çocukların kullanımına açıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Serdivan Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Çocuk Dostu Sokak Dönüşüm Projesi çerçevesinde ‘Oyun Sokağı’ Arabacıalanı Mahallesi’nde açıldı. Çocuklar için çeşitli eğitici oyun grupları ve diğer eğlence aktiviteleri bünyesinde barındıran Oyun Sokağı’nı ilgiliyle karşılayan çocuklar, açılış sonrasında gönüllerince eğlendi. Açılışa ilişkin olarak konuşan Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, “16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevsinde sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini desteklemek ve temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız etkinliklere ek olarak hayata geçirdiğimiz Çocuk Dostu Oyun Sokağı’nı bugün değerli katılımcılarımız ile açmış bulunmaktayız” dedi.

“Çocuklar hem fiziken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkanı bulacak”

Çocuklar için hem eğlendirici hem de öğretici bir park yapıldığını aktaran Serdivan Kaymakamı Ali Candan, “açılışı gerçekleştirilen oyun sokağında çocuklarımız güzel zaman geçirecekler. Çocuklar hem fiziken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. İnşallah mutlu bir toplum oluşturmak için Serdivan Belediyesi ile birlikte bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.