Çocuk Evi'nde unutulmayacak buluşma

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi sakinleri, 'Kuşaklararası Etkileşim' programları çerçevesinde Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuk Evi'nde unutulmayacak buluşma
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İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi sakinleri, ‘Kuşaklararası Etkileşim’ programları çerçevesinde Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde kalanlar, çocuklarla alzheimer hastası vatandaşların etkileşimini güçlendirmek adına Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikleri ziyaret etti. Ziyarette alzheimer hastalarına öğrencilerin hazırlamış olduğu atıştırmalık kekler ve kurabiyeler ikram edildi. Çocuklar çeşitli etkinlikler yaparak büyükleriyle sohbet etme imkanı buldu. Minikler, Alzheimer Yaşam Evi’nden gelen misafirlerin, büyükler de çocukların resimlerini çizdi. Ardından öğrenciler ve Alzheimer Yaşam Evi sakinleri çizdikleri resimleri birbirlerine hediye etti.

Çocuk Evi'nde unutulmayacak buluşma
Çocuk Evi'nde unutulmayacak buluşma