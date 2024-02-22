Çocuk Gelişimi Destek Programı ile ailelere destek

Nilüfer Belediyesi, çocukların, doğumdan yetişkinlik dönemine kadarki süreçte karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için, Çocuk Gelişimi Destek Programı ile ailelere çözüm üretiyor.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için destekleyici projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, Çocuk Gelişimi Destek Programını hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Fethiye Kadın ve Çocuk Akademisi’nde gerçekleştirilen programda çocukların gelişimsel ve psikososyal problemlerine çözüm üretiliyor.

Program kapsamında, erken doğum, dil gelişiminde destek, davranış problemleri, tuvalet eğitim süreci, emzik alışkanlığı, kardeş kıskançlığı, hiperaktivite ve dürtüsellik, sevilen birinin ölümü ya da hastalığı, özgüven ve sosyal beceri, bağlanma ve ayrılma problemleri, öğrenme güçlüğü yaşayanlar, çocukluk korkuları, oyun ve oyuncak seçimi, verimli ders çalışamama, yemek yeme bozukluğu gibi durumlar yaşayan çocuklar ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

Gelişim dönemlerine ilişkin ihtiyaçları tespit edilen çocuklara ve ailelere eğitsel destek de veriliyor. Psikometrik testler yapılan çocukların gelişimine dönük öz bakım, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim ve motor gelişimi konusunda programlar uygulanıyor. Süreç boyunca çocuk ve aile ile de düzenli görüşmeler gerçekleşiyor. Gerekli görülen durumlarda da uzmanlara yönlendiriliyorlar.

Nilüfer’de ikamet edenlerin faydalanabildiği programa katılmak isteyen aileler, Nilüfer Belediyesi’ne başvurarak, hizmet alabiliyor.