Çocuk gözüyle sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendiği Çocuk ve Sanat Etkinlikleri, farklı okullardan 500’e yakın öğrenciyi sanatın farklı branşları ile buluşturdu.

Daha donanımlı bir nesil yetişmesi amacıyla okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesine yönelik birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7-11 yaş arası çocukları da Çocuk ve Sanat Etkinliklerinde buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk ve Sanat Etkinlikleri Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 20 ilk ve orta okuldan 7-11 yaş arası 500’e yakın öğrenci ve öğretmen, sanatın farklı dallarını yakından görme ve bizzat uygulama imkanı buldu.

Etkinliklerde düzenlenen drama, resim, masal ve müzik atölyelerine katılan öğrenciler sanatın bu dallarını bizzat uygulayarak öğrendi. Etkinliklerin sonunda düzenlenen masal dinletisi, konser ve sinema gösterimine katılan öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.