Çocuk hafızlar şehitler için sabah namazında hatim indirdi

15 Temmuz’un 7’nci yılında Kocaeli’de çocuk hafızlar sabah namazında bir araya gelerek şehit ve gaziler için dua etti, Kuran’ı Kerim hatmi gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’nin tüm ilçelerinde program düzenlenecek. Bu çerçevede ilk program İzmit Yeni Cuma Camii’nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehit ve gazileri için sabah namazında bir araya gelen yüzlerce kişi şehitleri dualarla andı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Kültür Teşekkülleri ve ÖNDER tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan, proje imam hatip ve Kur’an kurslarından 90 çocuk hafız, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının kılınmasıyla beraber Kuran’ı Kerim hatmi yapılırken Yasin-i Şerif ve diğer duaların okunmasının ardından program son buldu. Program sonrası Yeni Cuma Camii avlusunda çorba ve simit ikramı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bir diğer etkinlik ise bu akşam Sekapark Uçurtma Tepesi’nde saat 20.00’de başlayacak. Şehir Tiyatroları, ‘Son Cephe 15 Temmuz’ adlı gösteriyi sunacak, sanatçıların katılımıyla konser düzenlenecek. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Kur’an-ı Kerim okunacak, “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısıyla okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak. Etkinlik gece yarısından sonra eş zamanlı sela okunmasıyla son bulacak.