Çocuk hırsızlar SMA'lı bebeğin marketteki bağış kumbarasını çaldılar

Ankara'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bir markete konulan bağış kumbarasının çocuklar tarafından çalınma anı kameralara yansıdı.

Çocuk hırsızlar SMA'lı bebeğin marketteki bağış kumbarasını çaldılar
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Ankara’da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bir markete konulan bağış kumbarasının çocuklar tarafından çalınma anı kameralara yansıdı.

Olay, Mamak ilçesi Duralialiç Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, SMA hastası bebek Alparslan Aktürk için market kasası önüne konulan bağış kumbarası kimliği belirsiz çocuklar tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı