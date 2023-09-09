Çocuk kavgasında komşusunu bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta çocukların kavgasında komşusunu bıçaklayarak ölümüne neden olan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre, sokak üzerinde oynayan biri yabancı uyruklu 2 çocuk arasında kavga çıkmıştı. Oğlunun kavga ettiğini gören Nihat T. (29), yabancı uyruklu çocuğa kızınca çocuğun babası A.H. olay yerine geldi. Nihat T. ile bir süre tartıştıktan sonra elindeki bıçak ile göğsünden iki kez bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Nihat T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.. Nihat T.’yi bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan A.H’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmış, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli A.H., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.