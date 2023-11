Çocuk korosu çalışmalarına başladı

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün her sene verdiği 23 Nisan ve yılsonu konserleriyle büyük beğeni toplayan Türk Sanat Müziği Bölümü Çocuk Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Bursa’da düzenlediği konserlerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan ve her yaştan insana müzik eğitimi alma fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, bünyesindeki usta sanatçıların yanı sıra genç ve çocuk korolarıyla da adından söz ettiriyor. Her sene 23 Nisan ve yılsonu konserleri vererek büyük beğeni toplayan Türk Sanat Müziği Bölümü Çocuk Korosu, Samiye Berkmen yönetiminde yeni dönem çalışmalarına da başladı. Her Cumartesi günü yapılan çalışmalarda çocuklara ses ve nefes egzersizleri, Türk Sanat Müziği şarkıları ve çocuk şarkıları eğitimi veriliyor. Çocuklara şarkı söyletmenin ötesinde ses ve ritim birliği, koro eğitimi ve disiplin anlayışı da kazandırılıyor.

TRT Nağme radyosunda yayınlanan ‘müziğimizin çiçekleri’ adlı programda geçtiğimiz sezon üç ayrı öğrenciye hazırlanan kayıtla programın konuğu da olan Çocuk Korosu, son olarak ‘Yüzüncü yıl konseri’nde sahne almayı başardı.