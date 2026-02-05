Çocuk Korosundan Kulakların Pasını Silen Konser
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, şef Erdoğan Eren yönetiminde sahne aldı minik sanatçıların performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Korosu, şef Erdoğan Eren yönetiminde sergilediği konserle izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Çocukların sahnedeki uyumu ve enerjisi, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.
Müzikle Kurulan Güçlü Bağ
Konser boyunca çocukların müzikle kurduğu bağ dikkat çekerken, sahne performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem aileler hem de sanatseverler, minik koristlerin başarısına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.
Emeği Geçenlere Teşekkür
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konser sonrası yaptığı değerlendirmede, çocukların sergilediği performansın gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen tüm eğitmenlere ve sahne alan çocuklara gönülden teşekkür etti.