Çocuk Korosundan Kulakların Pasını Silen Konser

Müzikle Kurulan Güçlü Bağ

Konser boyunca çocukların müzikle kurduğu bağ dikkat çekerken, sahne performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem aileler hem de sanatseverler, minik koristlerin başarısına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konser sonrası yaptığı değerlendirmede, çocukların sergilediği performansın gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen tüm eğitmenlere ve sahne alan çocuklara gönülden teşekkür etti.