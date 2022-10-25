Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli’nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Birol Ekici’nin Başkanlığında, Kurul Üyelerinin katılımıyla Valilik Atatürk Salonunda gerçekleşti.

Toplantıda diğer toplantılarda alınan kararların ve uygulamaların değerlendirilmesi yapılarak, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu dahilinde il haklarında çeşitli tedbir kararları alınmış olan çocuklar ile ilgili tedbir kararlarının uygulanma süreçleri değerlendirildi. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İl genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Vali Birol Ekici, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırklareli Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kırklareli İl Müftülüğü, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü temsilcileri katıldı.