Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taşıyor

Başkent Millet Bahçesi içerisinde bulunan Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü, ücretsiz tüm etkinlikleriyle gün boyu çocuklarla dolup taşıyor.

Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Başkent Millet Bahçesi, çocukların da büyük ilgisini çekiyor. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü, ücretsiz tüm etkinlikleriyle gün boyu çocuklarla dolup taşıyor. Çocuk Kulübünün içerisinde, kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlence var. Etkinlikler çocukların büyük beğenisini toplarken aileler ise bu durumdan memnun kalıyor.

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz”

Çocukların mutlu olacağı projeleri hayata geçirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çocukların kahkahalarını duyduklarında kendilerinin de mutlu olduğunu kaydederek, “Çocuk Kulübümüz her gün birbirinden güzel, pırıl pırıl yavrularımızla dolup taşıyor. Çocuklar ve ebeveynleri kulübe büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz ücretsiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü’nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz en çok çocukların belediyesiyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, Çocuk Kulübü’nün herkes için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın neşesini daim kılmak için her biri birbirinden renkli ve eğlenceli, aynı zamanda eğitici etkinlikleri ücretsiz olarak çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.