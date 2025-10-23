Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği

Çayırova’da düzenlenen sonbahar etkinliklerinde öğrenciler ve aileleri, hem doğayı keşfetti hem de elleriyle güzel hatıralar hazırladı.

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde, etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Çocuk Kulübü’nde eğitim gören öğrenciler ve velileri, hep birlikte Çağdaşkent Mesire Alanı’na giderek burada hem sonbaharın güzel renklerini keşfetti hem de doğadan topladıkları yaprak ve dallarla, kendilerine unutulmaz hatıralar oluşturdu. Öğrenci ve veliler, ilk olarak mesire alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğadan topladıkları yapraklar ve dallarla, yanlarında getirdikleri teraryum fanuslarını, çerçeveleri, panoları ve tabelaları süsleyen çocuklar, el emekleriyle güzel pozlar verdi. Veli katılımlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, öğrencilerin velileri de doğayla iç içe bir gün geçirirken, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Düzenlenen etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.