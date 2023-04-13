Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile organize edilen Süleymanpaşa Çocuk Meclisi, bu yıl ilk toplantısını gerçekleştirdi. Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren tüm ilkokullardan ikişer öğrencinin yer aldığı Çocuk Meclisi, ilk toplantısında yeni başkanını belirledi.

Çocuk Meclisi, iki günlük etkinlik kapsamında; ilk gün Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Süleymanpaşa Çocuk Kulübünde bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Yüksel’e merak ettikleri soruları soran 9-11 yaş arası Çocuk Meclisi üyeleri, eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı. Çocuklarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel, soruları samimiyetle cevapladı. Yüksel, Çocuk Meclisi Başkanlığı için aday olan isimlere başarıla diledi.

İlk günün sonunda Çocuk Meclisi Başkanlığı için aday olan isimler belirlendi. Adaylar, ertesi gün gerçekleşen seçim öncesinde, vaatlerini içeren konuşmalar hazırladılar. Seçim, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi’nde yapılırken, adaylar sırayla seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri vaatleri meclis üyelerine anlattılar.

16 aday meclis başkanlığı için yarıştı

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 16 adayın başkanlık için mücadele ettiği ve kapalı oylama usulü ile yapılan seçimler, oldukça çekişmeli geçerken, Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu öğrencisi Ömer Kuzey Osmanpaşa oldu. Atatürk İlkokulu’ndan Sezgi Köse ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencisi Aylin Ece Akçiçek de aldıkları oylarla Başkan Yardımcısı seçildiler. Çocuk Meclisi Başkanı Osmanpaşa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yerine başkanlık koltuğuna temsili olarak oturacak.

Komisyonlar kuruldu

Toplantıda, geçtiğimiz yılın Çocuk Meclisi Başkanı Cüneyd Aral Aras’a da görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Aras, görevi devredeceği arkadaşına başarılar diledi. Ayrıca Çocuk Meclisi bünyesinde Çocuk Hakları, Spor, Bilim ve Teknoloji, Engelli Çocuklar gibi çok sayıda komisyon oluşturularak çalışma takvimi yapıldı. Çocuk Meclisi, yeni başkanla birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e ziyarette bulunacak.